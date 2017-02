El crecimiento de la población y la distribución de Riquezas en el Perú

El Perú es un país multicultural y diverso, con una visión de desarrollo distinto a la del otro, donde la opinión de la mayoría es escuchada y de la minoría callada, una población con un crecimiento desordenado y sin planificación estratégica, ocasionando fuertes problemas de distribución de riqueza. Los datos de los años 1960 al 2017 nos indican que la población peruana se triplico a 32 061 807(50.1% masculina, 49.9% femenina) esto significa que necesitamos más medios de supervivencia.

Existen dos grandes corrientes de pensamiento económico casi olvidadas por los economistas modernos. Una de ellas es la de Thomas Malthus, quien menciona que la población humana crece en progresión geométrica de 2, 4, 8, 16,32; mientras que los medios de subsistencia lo hacen aritméticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6.

La Otra es la de los fisiócratas Quesnay y Turgot, quienes señalan que la única riqueza válida es la que produce la tierra. La crisis que se vive hoy nos demuestra que no estaban tan equivocados, pues nos damos cuenta que la salida de la crisis, no es necesariamente por donde todos queremos verla, es hora de entender que el desarrollo no solo es el crecimiento económico demostrado en números, sino más bien es un desarrollo integral y sostenible, en donde el ser humano es más humano y vive en armonía con su entorno.

Malthus predijo que un día la población no tendrá recursos suficientes para subsistir y desaparecerá, una situación que aún no ocurrió, puesto que la tecnología permitió producir alimentos en mayor cantidad, sin embargo no podemos negar la pérdida de suelos fértiles a causa del cambio climático por la contaminación. Por otro lado, la teoría fisiocrática sufrió unos traspiés cuando la revolución industrial creó mucha riqueza independiente de la agricultura.

El Fisiocratismo, es un sistema económico propio del siglo XVIII que se destacó por atribuirle exclusivamente a la naturaleza el origen de las riquezas, considerando a la agricultura la principal actividad económica y productora de las mismas.

Pero, no olvidemos que el planteamiento central de Malthus no concierne al tamaño poblacional, sino a la relación entre las necesidades de los habitantes y los recursos disponibles. Por tanto, es igual de problemático, que la población de un país pase de 1.000 a 2.000 habitantes, siendo que cada una consume 10 kilowatt de energía, a que un país no altere su población, pero sus habitantes sí aumenten su consumo de energía de 10 a 20 kilowatt por cabeza.

Quizás la crisis económica de hoy no sea sólo un problema financiero y bancario, sino una defensa de la naturaleza contra un nivel de consumo insostenible. Al no bastar las advertencias de los ambientalistas, el Nobel a Al Gore, las toneladas de basura en la ciudades o el impresionante porcentaje de obesos, pareciera que la naturaleza decidió hablarle al mundo en su idioma actual, el de la economía y las finanzas.

Esto mostraría además que los fisiócratas no estaban tan equivocados cuando hace 200 años señalaron que todo lo que no creaba riqueza natural era estéril para la sociedad. Si vivieran hoy ¿No se estarían refiriendo a Wall Street, ni a los bonos basura y las pirámides de Ponzi? No dirían que la base de la crisis actual, es que el consumo de los países ricos se sustenta más en una riqueza teórica y especulativa, que en su verdadera capacidad de generar valor relativo.

Quizás por ello es que esta crisis afecta primero a los países ricos (que son en realidad, a los que más consumen) y afecta sólo de manera subsidiaria a los países pobres que se les asocian. Tal vez por eso hoy los banqueros y propietarios de papeles lloran más que los productores de agricultura subsidiaria. Tal vez eso explique, por qué de las clases emergentes de América Latina o países del tercer mundo como ellos nos denominan, aunque golpeados, resisten mejor que muchos grupos más sofisticados y países desarrollados.

Sin lugar a dudas, todo esto llevaría a una gran reflexión sobre la manera de superar el crecimiento poblacional a través de la planificación por parte del estado y la sociedad civil, para que más adelante se reduzcan los conflictos sociales y lograr un distribución de riqueza equitativa; asimismo, que las necesidades básicas estén satisfechas en todos los ámbitos. "Hoy existe alimento suficiente para alimentar a toda la población mundial; el factor de lucha es la desigualdad de acceso de la población a los mismos”. Entonces llegamos a concluir que no existe exceso de población, sino una distribución desigual de los recursos entre los habitantes.

