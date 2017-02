Devida a favor de la noción que podría aprobar el consumo de marihuana medicinal

Carmen Masías, presidenta ejecutiva de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), afirmó que el Gobierno peruano está preparado para investigar, revisar y debatir un eventual consumo de marihuana medicinal.

Expresó que el debate tiene que ser muy claro, “La política del Perú, en este momento, no es la de la legalización, por muchas razones, porque la legalización es poner la marihuana al acceso de todos. Pero si hay que explorar las posibilidades de una marihuana medicinal controlada y aprobada”, recalcó.

Masías Claux dijo que hay que diferenciar la marihuana medicinal de la que crea adicción, explicó que la marihuana tiene principalmente dos componentes; uno que es el tetrahidrocannabinol (THC) y el otro que es el cannabinol (CBD) “Por ejemplo, cuando hablamos de otorgar gotitas de cannabis a los niños, si estas no se han procesado separando el CBD del THC lo que estamos haciendo también es darle el alcaloide adictivo tetrahidrocannabinol al niño. Por eso yo creo que se necesita que sea con gente con conocimiento y que sea controlado como lo que estamos viendo con el país vecino y hermano de Chile”.

La titular de DEVIDA, citó como ejemplo la experiencia de Chile donde la producción de marihuana está totalmente controlada y se proporciona con receta y control médico a personas enfermas.

“Yo creo esta situación nos lleva a pensar que debemos revisar una política que vaya hacía la investigación de posibles usos de la marihuana medicinal y tener mucho cuidado de no generalizar, ya que no se trata de una marihuana fumada; se trata de un remedio que hoy día ya existe en el mundo, un aceite que no viene en gotas sino en aerosol que se llama Sativex, por ejemplo”, explicó la titular de DEVIDA.

Masías indicó que “lo que pretende el Gobierno es que se regule el uso medicinal de la marihuana, esa ha sido una iniciativa del Ministerio del Interior en el Consejo de Ministros” y con ello se abre el debate sobre su uso. “Cualquier momento es bueno para los debates, hay que hacerlo sin pasión y con evidencias científicas”, afirmó.

Siguénos en:

Facebook: Perú Noticias

Twitter: Perú Noticias

Viajar a Perú nunca fue tan facil con la Agencia de Viajes Machupicchu Travel, ven y disfruta de los lugares turisticos en Perú como Machu Picchu, Huaynapicchu y Camino Inca, realiza tus reservas ya, tenemos muchas ofertas de viaje esperando por ti.