La Endometriosis, el enemigo silencioso de la fertilidad femenina

La endometriosis es un problema que se basa en la aparición de tejido endometrial (mucosa que recubre la parte exterior del útero), especialmente en la cavidad pélvica y en los ovarios. Muchas son las teorías y estudios sobre ella. El último, una investigación de una reconocida Universidad revelo que la telomerasa, una enzima que produce el cuerpo humano durante la menstruación, podría ser la responsable. Pero, ¿Sabes cómo influye esta enfermedad en la fertilidad femenina?

La endometriosis es una de las muchas enfermedades ginecológicas que se presenta a nivel mundial en la mujer y que trae consigo muchas complicaciones, especialmente en el campo de la fertilidad. Este mal es más común entre las mujeres de entre 30 y 40 años y son más propensas de contraerla aquellas que nunca han tenido hijos y las que tienen una madre, hermana o hija con esta enfermedad.

Aunque no hay una causa exacta para este mal, una teoría es que durante la menstruación, parte del tejido menstrual regresa al abdomen a través de las trompas de Falopio, donde se implanta y crece. Así como también, manifiestan que la endometriosis podría ser genética.

Pero, ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Los síntomas más comunes son dolor durante las relaciones sexuales, antes o durante la menstruación o pueden tener menstruación abundante. Sin embargo, algunas mujeres no tienen síntomas y la condición se puede diagnosticar cuando se dan cuenta que tienen problemas para quedar embarazadas.

Por otro lado, si hablamos de complicaciones en la fertilidad femenina, la endometriosis puede alterar los ovarios, esto en cuanto a la disminución de la calidad y cantidad de los óvulos, obstruir las Trompas de Falopio, evitando el encuentro de los espermatozoides con los óvulos en las trompas. Siendo las mujeres en edad reproductiva las más afectadas.

“La endometriosis es una enfermedad silente, la cual puede pasar desapercibida por la paciente percatándose de esta solo cuando se busca un embarazo. Si eres joven y aun no hay deseos de ser madre se recomienda chequeos ginecológicos y de reserva ovárica al menos una vez al año para diagnosticar esta enfermedad y poder tratarla”.

Finalmente, la endometriosis es una enfermedad que no tiene cura. Puede volver a presentarse, resaltando que no es nada raro que posterior a una cirugía y después de un largo tiempo aparezca de nuevo y se necesiten recurrir a nuevos tratamientos. Por tal motivo, es necesario que visite constantemente a un especialista y hacerse los chequeos respectivos y si desea ser madre, no se preocupe, pues en la actualidad hay muchos tratamientos para lograr el tan anhelado embarazo.

