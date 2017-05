De esta manera puedes saber si tu Smartphone es robado

Si acabas de comprar un smartphone de dudosas procedencias como una web desconocida, o tal vez a un conocido con el cual no tienes mucho contacto, estos tips pueden ayudarte a reconocer si este teléfono inteligente y/o Smartphone son robados.

Este tema que tal vez debería clasificarse como tabú, se ha debatido en los últimos días con gran fuerza y es que realmente ¿Es correcto comprar un celular robado?, o tal vez necesariamente no tenga que ser robado puede darse el caso de haberte encontrado el celular y quieras venderlo. En cualquier caso, hay algo que no cambia: “ese objeto no es tuyo”.

A continuación, te brindamos estos pequeños consejos para determinar si el Smartphone que compraste es robado.

Comprueba la boleta de venta: Si la persona que desea venderte el celular no cuenta con su respectiva boleta de venta o al menos esta no está a su nombre, debe ser un motivo por el cual debes empezar a desconfiar o que este teléfono es de dudosa procedencia.

Verifica el IMEI ó Código único del telefono: Este simple código compuesto de 14 o 15 caracteres puede hacer la gran diferencia y se puede hallar debajo de la bateria del teléfono en un sticker de color blanco junto a otras especificaciones, en caso no la encuentres ahí puedes llamar al *#06#.

Siguénos en:

Facebook: Perú Noticias

Twitter: Perú Noticias

Sorpréndete de la belleza del paisaje de Machupicchu y Huaynapicchu, y conoce las maravillas que el Perú puede ofrecerte, no esperes más y realiza la reserva de tu Paquete Turístico a Perú con la agencia de viajes Machupicchu Travel, aprovecha nuestras ofertas de viajes a Perú.