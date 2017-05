Ministro de trabajo, no descarta la posibilidad de un aumento del sueldo mínimo

Alfonso Grados, actual ministro de Trabajo y en plena celebración del mismo por el día del trabajo, no desecho la posibilidad de un incremento en la Remuneración Mínima Vital (RMV) antes de que termine este 2017.

“Yo no he descartado que haya un aumento de la RMV, lo que yo he mencionado es que para que se pueda dar un incremento de la RMV en el momento que corresponda, se tienen que evaluar una serie de aspectos. Básicamente, el incremento del costo de vida, el crecimiento de la economía del país y la productividad laboral”, menciono a los medios de comunicación.

“La problemática de la RMV lo tenemos que estudiar a fondo, por eso la reforma que queremos trabajar es una reforma pro empleo, para generar más productividad para que tengan mayor empleo”, añadió.

La Comisión Técnica encargada de evaluar el RMV entrará a cargo a finales del año y determinará de cuánto será el monto a incrementar, así como aumento del mismo.

El consejo de Ministros de la RMV realizara valoro que la definición del sueldo mínimo debe llevarse antes de diciembre del presente año.

Siguénos en:

Facebook: Perú Noticias

Twitter: Perú Noticias

Conoce el Valle Sagrado de los Incas y Machu Picchu con la mejor agencia de viajes y turismo a Perú, "Machupicchu Travel", no esperes más y disfruta del turismo en Cusco, contamos con los mejores hoteles en Perú.