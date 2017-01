Puente Piedra empresa encargada dejara de cobrar peaje, según Municipio

Jaime Villafuerte, gerente de inversión privada de la Municipalidad de Lima afirmo que la concesionaria a cargo del Peaje de Chillón en Puente Piedra decidió retirar el derecho a pago por el mismo. Sin embargo Villafuerte no dio extensos detalles sobre la adenda que pretende modificar el contrato.

Asimismo el peaje solo fue retirado en la dirección Sur a Norte.

En declaraciones Villafuerte menciono: “Lo que el alcalde ha dicho es que el peaje ‘no va’ como un punto de partida para renegociar el contrato. En estos 30 días vamos a renegociar. El peaje en esta ubicación, en la zona no va a ir. Vamos a reunirnos para ver cómo será la compensación de este flujo. Estamos negociando”.

El administrativo de la concesionaria afirmo que en un inicio “tan solo se pensaba en respetar las cláusulas del contrato y que no se aceptaban modificaciones según los estipulado”. Lo que lleva a decir que el cambio no se dio en el contrato si no en las partes que decidieron retirar el cobro del peaje.

“Hay que revisar las cláusulas para encontrar la solución. Lo que estamos haciendo es equilibrar el contrato. Ahora están abiertos a renegociar el contrato”.

Finalmente como se sabe el cobro de peaje en Puente Piedra inicio el 29 de diciembre del año pasado y que ahora fue interrumpido durante un mes para lidiar contra las protestas que se dieron 2 días después de que se inaugurará en la Panamericana Norte.

