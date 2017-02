Sineace: “estado tiene que intervenir y reubicar a estudiantes que fueron estafados”

La presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), Peregrina Morgan Lora, fue clara en señalar que el Estado debe intervenir y reubicar a los estudiantes que estaban estudiando en una carrera universitaria que no contaba con autorización.

“Esos estudiantes deben ser reubicados porque ellos no tienen la culpa de que se les haya hecho una oferta de una carrera que no estaba autorizada. El Estado no los puede dejar, tiene que intervenir y reubicarlos en el lugar que más les convenga”, remarcó.

En esa misma línea, mencionó que en Chile ocurrió un hecho similar y el Estado de ese país se encargó de colocar a los alumnos en otras casas de estudios, a fin de salvaguardar su educación.

Como se sabe la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) hizo pública la relación de las carreras de pregrado de ocho universidades que no contaban con la autorización del extinto Consejo Nacional para la Autorización de Universidades (Conafu) y por lo mismo los títulos emitidos carecen de valor.

“Estas carreras pueden ser cerradas. Por eso hay una política nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria que se impulsa del Ministerio de Educación, en el que se establece el licenciamiento y la acreditación. Ambos son procesos que velan por la buena educación”, dijo.

Siguénos en:

Facebook: Perú Noticias

Twitter: Perú Noticias

Aprovecha nuestras ofertas de viaje y disfruta del turismo en Cusco, no esperes más, reserva tus entradas a Machu Picchu y recorre el Camino Inca, Machu Picchu y Huayna Picchu, contamos con las más destacadas Aerolineas Peruanas y los más confortables Hoteles en Cusco.